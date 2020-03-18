Кабмин предоставил право иностранцам в 30-дневный срок после отмены карантина обращаться для урегулирования законного статуса пребывания в Украине

Кабинет министров Украины предоставил право иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться в соответствующие органы с целью решения вопросов по урегулированию законного статуса пребывания в Украине.

"Проектом постановления предлагается предоставить право иностранцам и лицам без гражданства в 30 денный срок со дня отмены карантина обратиться с целью решения вопросов урегулирования законного статуса пребывания в Украине", - сказал перед принятием решения министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.

По словам министра, в этом случае к ним не будут применяться меры административного влияния.