Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств

Министерство инфраструктуры Украины рассчитало необходимое финансирование для осуществления эвакуации украинцев авиасообщением.

"На осуществление перевозки авиатранспортом на нерегулярной основе пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму $4,162 млн", - сказал в среду министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания Кабмина.

По его словам, указанная сумма рассчитана на эвакуацию 35,479 тыс. граждан Украины посредством выполнения 175 рейсов.

В соответствии с предложением Мининфраструктуры, Кабмин поручил Минэкономики, Минфину и Мининфраструктуры в однодневный срок доработать и вынести на рассмотрение правительства проект соответствующего постановления Кабмина с вынесением на рассмотрение, "возможно, вне очереди", отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, Украина в среду, 18 марта, примет 53 рейса из 12 стран, которые будут выполняться авиакомпаниями "Роза Ветров", "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, а таже Fly Dubai, Rayanair и Austrian Airlines. Информация по рейсам оперативно обновляется.