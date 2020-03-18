BlaBlaCar приостановит все автобусные маршруты в Украине, поиск попутчиков на авто будет по-прежнему доступен

Украинская платформа крупнейшего в мире карпулингового сервиса BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе на платформе Busfor, начиная с 18 марта 2020 года, говорится в сообщении компании в среду.

"Это значит, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления. Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях, поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - отмечается в сообщении.

В компании отмечают влияние кризиса через снижение активности в сфере туризма.

"Мы видим, что на фоне сильного падения активности автобусных перевозок в первые недели марта автоперевозки выделяются и демонстрируют некоторую устойчивость. Такая разница может быть объяснена предпочтением путешествовать на машине, взаимодействуя при этом с минимальным количеством людей, не посещая вокзалы и при этом имея возможность созвониться и поговорить с попутчиками перед поездкой, убедившись, что все участники поездки чувствуют себя хорошо", - подчеркивают в BlaBlaCar.

В то же время в компании рекомендовали пользователям действовать в соответствии с положениями национальных и местных властей и правил профилактики, чтобы принять предложенные меры предосторожности.

"Это включает в себя и ограничение путешествий в пределах Украины", - отмечается в сообщении платформы.