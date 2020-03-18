События

11:58 18.03.2020

MARVEL, XXth Century Studios и Lionsgate перенесли премьеры фильмов на неопределенный срок из-за коронавируса

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MARVEL, XXth Century Studios и Lionsgate перенесли премьеры фильмов на неопределенный срок из-за коронавируса

Мировые премьеры голливудских фильмов "Черная Вдова", "Женщина в окне", "Пила: Спираль" и других переносятся на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом Covid-19.

"Спешим сообщить о том, что выход в прокат блокбастера MARVEL "Чёрная Вдова" и триллера XXth Century Studios "Женщина в окне" переносится в мире на неопределённый срок", - сообщили "Интерфаксу" в The Walt Disney Company.

Новые даты выхода картин в мировой прокат будут объявлены позднее, добавили представители прокатчиков.

Как сообщают западные СМИ, решение перенести релизы картин связаны с пандемией коронавируса Covid-19 по всему миру.

Ранее мировые прокатчики перенесли релизы картин "Не время умирать" (новая часть франшизы о Джеймсе Бонде), "Кролик Питер 2", "Мулан", "Новые мутанты", "Оленьи рога", "Форсаж", "Тихое место 2". Кроме того, по всему миру отменяются съемки фильмов и сериалов.

Теги: #коронавирус #фильмы #кино
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