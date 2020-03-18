Ощадбанк ввел в отделениях санчас, перевел инкассаторскую службу в усиленный режим работы

Государственный Ощадбанк (Киев) ввел санитарный час в работе отделений и перевел службы инкассации в усиленный режим для обеспечения стандартной работы всех систем банка во время карантина и спроса на валюту, сообщили в финучреждении в среду.

"В Ощадбанке введен санитарный час и режим дополнительной тщательной дезинфекции рабочих мест, помещений отделений, касс пересчета, инкассаторских автомобилей и др. Сотрудники соблюдают профилактические мероприятия и правила личной гигиены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все системы банка работают в стандартном режиме, валютные операции проводятся, согласно рекомендациям НБУ.

"Служба инкассации Ощадбанка работает в усиленном режиме для обеспечения отделений и банкоматов наличными средствами", - заявили в пресс-службе банка.

В нем призывают пользоваться онлайн-банкингом, в частности Ощад24/7 для физических лиц, Corp Light для юридических и чат-ботами для всех.

Ранее ПриватБанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года Ощадбанк имел 2327 структурных подразделений и занимал второе место по размеру общих активов (314,296 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.