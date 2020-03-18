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10:51 18.03.2020

Риск распространения вируса через почтовые отправления отсутствует - глава Гостаможни

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Риск распространения вируса через почтовые отправления отсутствует - глава Гостаможни

Государственная таможенная служба не планирует вводить дополнительные меры контроля за почтовыми отправлениями, поскольку риск распространения вируса таким образом отсутствует, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.

"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил глава Гостаможни.


Полный текст интервью с Нефьодовым обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #коронавирус #граница #нефьодов
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