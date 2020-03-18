В Нацполиции призывают украинцев сообщать об источниках распространения лживых слухов и фейков, связанных с введенным карантином

В настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции Науполиции Украины фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В ведомстве подчеркивают, что те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют целью распространение паники и дестабилизации ситуации.

"Уважаемые граждане! Просим вас критически относиться к таким слухам и сообщать в Департамент киберполиции об их распространению по адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону – 0442900110 для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию", - призвали в Нацполиции Украины.

По вопросам, касающимся порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы президента Украины, Кабинета министров, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.