Белый дом обсуждает пакет стимулирующих мер на $1-1,2 трлн на фоне коронавируса, включая выплаты населению

Белый дом разрабатывает гигантский пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США, сообщает агентство Bloomberg.

По данным двух его неназванных источников, речь идет о мерах совокупной стоимостью от $1 трлн до $1,2 трлн.

В частности, министр финансов Стивен Мнучин предлагает распределить $250 млрд в виде "прямых денежных перечислений" гражданам страны, и еще столько же - если ситуация в экономике продолжит оставаться тяжелой - в мае.

Позже на брифинге в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа Мнучин озвучил эти предложения. "Американцы нуждаются в деньгах, и президент хочет дать им деньги сейчас. Прямо сейчас, в течение двух недель", - цитирует министра Bloomberg.

"Это серьезная сумма. Ситуация в экономике серьезная, и мы выдвинули предложение, которое даст экономике $1 трлн", - заявил Мнучин.

Администрация пока не решила, какую сумму получат граждане США, но хочет, чтобы она превысила $1 тыс., говорят собеседники агентства.

Мнучин сказал, что власти не хотят, чтобы чеки достались миллионерам, но ситуация требует срочных мер.

"Думаю, мы сделаем так, чтобы (американцы - ИФ) получили деньги настолько быстро, насколько это возможно", - сказал, в свою очередь, Трамп.

Помимо прямых денежных выплат населению, план стимулирования включает в себя меры поддержки малого бизнеса.