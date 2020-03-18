Болсонару сделал второй тест на коронавирус, он здоров

Президент Бразилии Жаир Болсонару во второй раз сдал анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат, сообщает в среду портал Globo.

"Сообщаю, что мой второй тест на COVID-19 показал отрицательный результат", - написал Болсонару в соцсетях.

На прошлой неделе бразильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что анализ на заражение коронавирусом Болсонару показал положительный результат. Незадолго до этого заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, отвечающего в его администрации за коммуникации. Вместе с ним он ездил в США, где встречался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

Однако позднее сам Болсонару заявил, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности. Президент рассказал, что сдал анализы, которые не выявили у него вирус. Также он призвал сограждан не верить фейковым новостям.

Болсонару 64 года. Его здоровье часто вызывает обеспокоенность общественности и СМИ.