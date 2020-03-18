В Бразилии два человека скончались после заражения коронавирусом
В Бразилии зафиксировали два летальных исхода после заражения коронавирусом, сообщает в среду агентство ЭФЭ.
Один человек скончался в Сан-Паулу, второй - в Рио-де-Жайнеро.
Оба скончавшихся мужчины, одному было 62 года, другому - 69 лет.
Один из них до заражения вирусом также страдал от гипертонии, диабета и гиперплазии предстательной железы. Первые симптомы заражения у него выявили 10 марта, спустя четыре дня его госпитализировали, и еще через четыре дня он умер.
У второй жертвы коронавируса также были сопутствующие заболевания, он, вероятно, заразился от своего пасынка, который ранее побывал в Нью-Йорке и, вероятно, привез с собой вирус.
Наибольшее количество заражений в Бразилии выявлено в штате Сан-Паулу - 164 случая из 291 по всей стране. Накануне губернатор штата Жоау Дориа объявил о введении в штате специальных мер по борьбе с распространением вируса. В частности, временно отменены занятия в образовательных учреждениях, культурные и спортивные мероприятия, ограничена работа общественного транспорта, закрыты музеи и библиотеки. Меры будут действовать, минимум, 30 дней.
Власти Сан-Паулу полагают, что вспышка в регионе может продлиться четыре-пять месяцев.
В Рио-де-Жанейро власти также закрыли доступ к достопримечательностям, в частности, к статуе Христа-Искупителя. Не работают музеи и театры.
Президент Бразилии Жаир Болсонару во второй раз сдал анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат, сообщает в среду портал Globo.
"Сообщаю, что мой второй тест на COVID-19 показал отрицательный результат", - написал Болсонару в соцсетях.
На прошлой неделе бразильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что анализ на заражение коронавирусом Болсонару показал положительный результат. Незадолго до этого заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, отвечающего в его администрации за коммуникации. Вместе с ним он ездил в США, где встречался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.
Однако позднее сам Болсонару заявил, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности. Президент рассказал, что сдал анализы, которые не выявили у него вирус. Также он призвал сограждан не верить фейковым новостям.
Болсонару 64 года. Его здоровье часто вызывает обеспокоенность общественности и СМИ.