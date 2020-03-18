События

09:12 18.03.2020

Вьетнам из-за коронавируса ввел 14-дневный карантин для всех иностранных граждан

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Вьетнам из-за коронавируса ввел 14-дневный карантин для всех иностранных граждан

Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел карантин для всех иностранных граждан.

По решению премьер-министра, Вьетнам прекращает выдачу всех видов въездных виз на 30 суток с 18 марта. Также с 18 марта все пассажиры, прибывающие из США, всех стран Европы и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин.

Как пишут вьетнамские СМИ, возможность въехать в страну сохраняется только у ее граждан и высококвалифицированных иностранных экспертов и рабочих, которые должны предоставить документы о том, что у них нет коронавируса. Запрет на въезд также не распространяется на дипломатов.

Ранее Вьетнам приостановил выдачу виз гражданам Ирана, Китая, Южной Кореи, Италии, а позже всех стран Шенгенской зоны и Великобритании.

По последним данным, в стране было зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом.

Теги: #карантин #вьетнам #коронавирус
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