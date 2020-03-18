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09:07 18.03.2020

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев смерти из-за коронавируса, 13 новых случаев заболевания

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В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев смерти из-за коронавируса, 13 новых случаев заболевания

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,237 тыс. человек, зарегистрировано 80,894 тыс. случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксирован один новый больной, 11 случаев смерти. В административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения инфекции, скончались 10 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,122 тыс. человек, (в Ухане - 2,490 тыс.), заболели 67,8 тыс. (в Ухане - 50,005 тыс.). По состоянию на утро вторника 56,88 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц. За стуки в провинции не зарегистрировано ни одного нового случая с подозрением на заболевание.

Из 13 новых случаев заболевания в стране 12 приходятся на прибывших из-за рубежа. В Пекине и Шанхае выявлено по три больных, в провинциях Гуандун - пять, Сычуань - один. Всего насчитывается 155 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

В материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 8 тыс. человек, состояние 2,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 69,6 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 257 случаев заболевания: в Гонконге - 167 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 13, на Тайване - 77 (один случай смерти).

Теги: #коронавирус #китай
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