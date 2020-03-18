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08:16 18.03.2020

Криклий: Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены

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Криклий: Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены

Авиакомпания Austrian Airlines обеспечит вылет украинцев 18 марта из Вены и их доставку в 13:30 в Киев, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - написал Криклий в Телеграмм-канале.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры вместе с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами для возврата граждан Украины.

"Работаем над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс", - добавил министр.

Теги: #авиарейсы #австрия #украина #украинцы
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