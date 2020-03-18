События

07:58 18.03.2020

Число заражений в США превысило 5,7 тыс., скончались 105 человек

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Число инфицированных коронавирусом Covid-19 в США увеличилось до 5 тыс. 748 человек, от болезни скончались 105 заразившихся, сообщает в среду телеканал CNN.

Ранее сообщалось о 4 тыс. 379 случаях заражения и 103 летальных исходах.

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 штатах и в округе Колумбия.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом остаются в штате Нью-Йорк (1 тыс. 653 человека), за ним следуют штаты Вашингтон (1012), Калифорния (579), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

Больше всего погибших от вируса в штатах Вашингтон (54 человека), Нью-Йорк (12) и Калифорния (12). Всего в США от коронавируса погибли 105 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Соединенных Штатах был зарегистрирован в январе.

Теги: #рост #сша #заражения #коронавирус
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