Мир продолжает борьбу с коронавирусом

По состоянию на вторник, в мире с конца прошлого года выявлено более 196,7 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, более 7,9 тыс. пациентов скончались, сообщил во вторник статистический сайт Worldometer.

Согласно данным этого сайта, более 81,6 тыс. (то есть 41,5%) инфицированных выздоровели. Отмечается, что этот показатель более чем в 10 раз превышает количество летальных исходов.

На данный момент на стадии лечения находятся более 107,5 тыс. зараженных, состояние более 100 тыс. оценивается как стабильное, около 7 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

В Китае, где в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка коронавируса, 16 марта был выявлен 21 случай заражения, 20 из которых приходятся на приезжих из-за границы. Также зафиксировано 13 летальных исходов.

Власти города Уханя объявили во вторник, что все возвращающиеся в страну лица должны быть помещены в карантин.

В то же время, Черногория, о которой ранее говорилось, как о единственной стране в Европе без коронавируса, во вторник зафиксировали первые два случая заражения "уханьским" вирусом.

По словам премьер-министра Черногории Душко Марковича, речь идет о двух пациентках 1948 и 1973 годов рождения, их состояние оценивается как стабильное.

Премьер отметил, что ранее эти две женщины посещали один из регионов, затронутый эпидемией. О каком именно регионе идет речь, Маркович не уточнил.

В Италии, одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран, за сутки выявлено 2,989 тыс. новых случаев заражения остроинфекционным вирусом COVID-19, скончались 345 человек. При этом выздоровели 192 пациента.

Как сообщил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, наиболее сложная эпидемиологическая ситуация продолжает складываться в Ломбардии, где насчитывается 16,620 тыс. случаев заражения и 1,640 тыс. летальных исходов.

В Иране, который по количеству инфицированных стоит наряду с Италией, за сутки выявлено 1,172 тыс. случаев заражения, зафиксировано 135 смертельных случаев.

Между тем, из более 16,1 тыс. зараженных в этой стране скончались 988 человек, выздоровели более 5,3 тыс., около 9,8 тыс. человек на данный момент проходят лечение.

Количество зараженных в Испании по данным на 17 марта превысило 11 тыс., 510 человек скончались.

Количество зараженных в США по состоянию на 17 марта превышает 5,5 тыс., тогда как число летальных исходов достигло 98. При этом 74 человека выздоровели.

Британское национальное здравоохранение во вторник сообщило, что зарегистрировано 16 новых летальных исходов от коронавируса. По данным органов здравоохранения, скончались пациенты в возрасте от 45 до 93 лет, у всех у них ранее отмечались проблемы со здоровьем.

Всего в Великобритании насчитывается 1,950 тыс. зараженных, зафиксирован 71 летальный исход.

Из-за стремительного роста числа заражений ряд стран продолжает принимать жесткие меры в целях борьбы с коронавирусом.

В ходе видеоконференции стран-членов ЕС было принято решение ввести ограничения на въезд на территорию Евросоюза сроком на 30 дней, так как в отдельных странах ЕС наблюдается стремительный рост зараженных. Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такое решение будет реализовываться незамедлительно.

Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии во Франции, где число зараженных превышает 7,7 тыс., будут следить за соблюдением жителями режима изоляции, который начал действовать во вторник с полудня из-за коронавируса.

"Их задача - проверять, что каждый человек, выходящий на улицу, имеет при себе справку (разрешающую такие передвижения - ИФ). Проверки будут проводиться как в фиксированных точках, так и в случайно выбранных местах, а также - в транспорте", - пояснил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, слова которого приводят французские СМИ.

По его словам, подобные меры - "одни из самых строгих в Европе".

Власти Израиля, где количество зараженных составляет 324, призвали жителей страны оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Например, выйти за продуктами разрешается только в том случае, если в том или ином продовольственном магазине отсутствует услуга доставки. Кроме того, жителям разрешено выходить на прогулку не более чем на 10 минут при условии, что никого не будет находиться в непосредственной близости.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах ввести в стране режим чрезвычайного положения, который позволит спецслужбам применять электронные технологии для выявления местоположения потенциальных зараженных коронавирусом.

Страны Латинской Америки, в частности, Чили, Колумбия и Перу закрыли границы для иностранцев, чтобы ограничить распространение коронавируса в регионе.

Власти Саудовской Аравии с целью сдержать распространение коронавируса приняли решение пока не проводить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству, сообщает во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

Индонезия в рамках борьбы с распространением коронавируса приостановила безвизовый въезд для всех иностранных граждан.