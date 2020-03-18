СБУ разоблачила попытки вербовки украинцев на Донбассе

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытки вербовки террористическими группировками жителей Донецкой и Луганской областей для выполнения разведывательно-подрывных задач в ущерб государственной безопасности Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что жительница временно оккупированной Макеевки была незаконно задержана представителями так называемой "МГБ ДНР" за якобы нелегальные валютные операции. Из-за психологического давления, запугивания и угрозы уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных сил Украины, дислоцированные на подконтрольной украинской власти территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что украинка не выполняла преступных задач в интересах террористической организации. По материалам следователей, суд освободил женщину от уголовной ответственности.

Также в Луганской области контрразведка Службы безопасности разоблачила другую попытку вербовки так называемой "МГБ ЛНР" украинца.

"Контролируемые российскими спецслужбами боевики под вымышленным предлогом незаконно задержали предпринимателя из временно оккупированного Луганска. Обвинив мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий, злоумышленники требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Там он должен был собирать информации о дислокации и перемещения украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого "МГБ ЛНР", - сказано в сообщении.

Как отмечается, чтобы склонить украинца к противоправной деятельности, к нему применялись пытки. Освободиться из застенков боевиков мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР".

"Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области, гражданин сразу обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания и привлечения представителями террористической организации", - отметили в пресс-центре.