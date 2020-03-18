Коронавирус COVID-19 выявлен в Черногории

Первые два случая заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 выявлены в Черногории, сообщил во вторник на пресс-конференции глава правительства страны Душко Маркович.

По его словам, речь идет о двух пациентках 1948 и 1973 годов рождения, их состояние оценивается как стабильное.

Премьер отметил, что ранее эти две женщины посещали один из регионов, затронутый эпидемией. О каком именно регионе идет речь, Маркович не уточнил.

До сегодняшнего дня Черногория оставалась последней европейской страной, где не были зафиксированы случаи заражения COVID-19.