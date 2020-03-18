События

01:18 18.03.2020

В США во всех штатах зафиксирован коронавирус

1 мин читать

Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.

В ходе пресс-конференции губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил о первом случае заражения коронавирусом в штате. 

По данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах на настоящий момент зарегистрировано 5,359 тыс. случаев заболевания и 100 летальных исходов.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (1,374 тыс. человек), за ним следуют штаты Вашингтон (914), Калифорния (509), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

В 37 штатах США закрыты государственные школы.

Теги: #сша #штаты #распространение #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:33 18.03.2020
Коронавирус COVID-19 выявлен в Черногории

Коронавирус COVID-19 выявлен в Черногории

01:21 18.03.2020
В Бельгии вводится строгий режим изоляции жителей из-за коронавируса

В Бельгии вводится строгий режим изоляции жителей из-за коронавируса

22:34 17.03.2020
Зеленский: страна не остановилась, страна работает, но в том же Киеве стал чище воздух

Зеленский: страна не остановилась, страна работает, но в том же Киеве стал чище воздух

21:45 17.03.2020
"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

21:18 17.03.2020
Страны ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

20:29 17.03.2020
В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

20:00 17.03.2020
Крупный украинский бизнес закупает для больниц медматериалы и аппараты ИВЛ

Крупный украинский бизнес закупает для больниц медматериалы и аппараты ИВЛ

19:36 17.03.2020
В Саудовской Аравии из-за угрозы коронавируса приостановили моления в большинстве мечетей

В Саудовской Аравии из-за угрозы коронавируса приостановили моления в большинстве мечетей

19:34 17.03.2020
Еврокомиссия сформировала группу экспертов высокого уровня по коронавирусу

Еврокомиссия сформировала группу экспертов высокого уровня по коронавирусу

19:28 17.03.2020
Трамп не исключает введения ограничений на перемещения внутри США

Трамп не исключает введения ограничений на перемещения внутри США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в ночь на среду дважды обстреляли участок разведения сил №3 в Богдановке-Петровском

Страны ЕС единогласно поддержали предложение на 30 дней закрыть внешние границы союза

Криклий: Заблокированные на границе Италия-Словения грузовики пересекли украинскую границу

Находящиеся за границей украинцы могут зарегистрироваться в системе "Друг" для возвращения в Украину

В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба застрявшим на Шри-Ланке украинцам: мы вас вытащим

Боевики в ночь на среду дважды обстреляли участок разведения сил №3 в Богдановке-Петровском

Под Киевом в ДТП погиб украинский боксер

Зеленский: 16-17 марта в Украину вернулись авиарейсами 33 тыс. украинцев, завтра будет еще 40 рейсов

Страны ЕС единогласно поддержали предложение на 30 дней закрыть внешние границы союза

Зеленский сообщил перечень городов за границей, из которых украинцы могут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам

Налажено плановое возвращение украинских туристов из Египта, ОАЭ, Доминиканы, курортных островов

Зеленский вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, почитать книги Паланика и Забужко

Криклий: Заблокированные на границе Италия-Словения грузовики пересекли украинскую границу

Находящиеся за границей украинцы могут зарегистрироваться в системе "Друг" для возвращения в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА