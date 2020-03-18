Кулеба застрявшим на Шри-Ланке украинцам: мы вас вытащим

Украинское посольство обратилось к украинской общине в Шри-Ланке по возвращению нескольких сотен украинских туристов, которые уже третьи сутки не могут вернуться в Украину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Посольство обратилось к украинской общине в Шри-Ланке, которая помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой", - написал Кулеба на своей страинце в Фейсбуке.

Кроме того, Авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта и получила необходимые разрешения на прилет в Украину. А Flydubai попросила разрешить прилет, а когда официальное письмо было предоставлен, попросила другой, который уже тоже предоставили.

"МИД Украины, Посольство в Индии, Министерство инфраструктуры, Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины активно работают с этой авиакомпанией, чтобы запланирован перелет все-таки состоялся", - отметил министр.

По его словам, МИД также находится на постоянной связи с туроператорами Travel Professional Group и Join UP.

Тем, кто сейчас на Шри-Ланке, Кулеба рекомендует не искать самостоятельно обходные пути через третьи страны, в которых они могут застрять еще дольше.

"Сейчас тысячи людей требуют от сотен людей с дипломатической службы вернуть их домой. Мы обязательно это сделаем. Но дайте нам немного времени. Мы делаем все, что в наших силах. Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в Посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "ДРУГ". Мы вас вытащим", - резюмировал министр.