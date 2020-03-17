Боевики в ночь на среду дважды обстреляли участок разведения сил №3 в Богдановке-Петровском

Незаконные вооруженные формирования в ночь на среду дважды обстреляли участок разведения сил №3 в Богдановке-Петровском, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Так, сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке в ночь на вторник.