Под Киевом в ДТП погиб украинский боксер

Украинский боксер Дмитрий Лесной в возрасте 22 лет погиб в автокатастрофе под Киевом, сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.

"В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер Чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы" - Дмитрий Лесной", - говорится в сообщении Федерации.

По информации отдела коммуникации полиции Киевской области, авария произошла в Обуховском районе на автодороге Киев-Знаменка. В результате столкновения двух автомобилей - Daewoo Lanos и Audi погибли два человека.

"По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий - красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo - погибли на месте происшествия. Водитель второго авто сейчас находится в больнице", - сообщили в полиции.