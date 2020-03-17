Страны ЕС единогласно поддержали предложение на 30 дней закрыть внешние границы союза

Страны ЕС все вместе согласились на предложение Еврокомиссии за рядом исключений на 30 дней закрыть границы союза для иностранцев, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас единодушный и общий подход в том, что касается внешних границ, и было много одобрения по поводу наших предложений", - сказала она на пресс-конференции.

"Мы получили поддержку от государств-членов (ЕС - ИФ), и теперь в их обязанность входит претворять в жизнь эти меры. Они (страны - ИФ) заявили, что немедленно сделают это", - отметила она.

Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.

По ее словам, речь идет о "запрете на въезд с небольшими исключениями" на срок в "30 дней". Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.