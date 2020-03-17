Зеленский сообщил перечень городов за границей, из которых украинцы могут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил перечень городов за границей, из которых украинцы смогут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам.

"Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс", - сказал он в обращении в связи с введением в стране карантина.