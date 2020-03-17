Налажено плановое возвращение украинских туристов из Египта, ОАЭ, Доминиканы, курортных островов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что налажено плановое возвращение украинских туристов из отдаленных уголков мира, которые полетели чартерами на отдых.
"О тех, кто полетел чартерами в отпуск на отдых. Сегодня государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира. Налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки", - сказал он в обращении в связи с введением в стране карантина.