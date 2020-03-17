Зеленский вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, почитать книги Паланика и Забужко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал граждан страны без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.

"И напоследок снова хочу призвать всех без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Давайте используем это время с максимальной пользой и проведем его с родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы и читать хорошие книги", - сказал он в своем обращении в связи с введением в стране карантина.

"Сейчас в соцсетях все спрашивают друг у друга советов, что посмотреть и что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей покинутих секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм "Один плюс один", - добавил Зеленский.