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22:30 17.03.2020

Зеленский вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, почитать книги Паланика и Забужко

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Зеленский вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить на улицу, почитать книги Паланика и Забужко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал граждан страны без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.

"И напоследок снова хочу призвать всех без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Давайте используем это время с максимальной пользой и проведем его с родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы и читать хорошие книги", - сказал он в своем обращении в связи с введением в стране карантина.

"Сейчас в соцсетях все спрашивают друг у друга советов, что посмотреть и что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей покинутих секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм "Один плюс один", - добавил Зеленский.

Теги: #карантин #зеленский #украинцы #украина
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