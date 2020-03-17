Находящиеся за границей украинцы могут зарегистрироваться в системе "Друг" для возвращения в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал украинцам, которые находятся за границей, алгоритм действий, по которому они смогут вернуться в Украину.

"Дорогие украинцы, если вы сейчас находитесь за границей и у вас нет возможности вернуться домой, действуйте так зарегистрируйтесь в системе "друг" вот по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/#/", - написал глава государства в Телеграмм-канале.

По его словам, в системе необходимо сообщить Министерству иностранных дел о стране пребывания и предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе "комментарий к путешествию".

"Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что в случае неудачи с регистрацией необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории определенного государства по электронной почте или по телефону горячей линии.

"Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД", - резюмировал президент.