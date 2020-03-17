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21:45 17.03.2020

"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

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"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим, КП "Киевпастранс" напоминает маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро", - говорится в сообщении.

Так, по красной Святошинско-броварской линии метрополитена от ст.м. Академгородок до ст. м. Лесная будут курсировать автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, троллейбусы №№ 5,7, 43,50, трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18 и маршрутное такси № 228.

По зеленой Сырецко-Печерской линии от ст. м. Красный Хутор до ст. м. Сырец будут курсировать автобусы №№ 51, 63, 45, 91, троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваи №№ 14, 15, 18 и маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синей Куреневско-Красноармейской линии от ст. м. Героев Днепра до ст. м. Теремки будут курсировать автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19  маршрутные такси № 155, 166, 500.

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок.

Теги: #киев #коронавирус #украина #транспорт
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