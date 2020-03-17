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21:19 17.03.2020

Днепропетровским врачам, задействованным в лечении людей с подозрением на коронавирус, увеличат зарплаты

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Днепропетровским врачам, задействованным в лечении людей с подозрением на коронавирус, увеличат зарплаты

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что медицинским работникам, которые будут лечить людей с подозрением на коронавирус или инфицированных, увеличат зарплаты, а также застрахуют жизнь, сообщила пресс-служба областного совета.

"Весь медперсонал, который работает в инфекционных клиниках, получит 100% надбавки к зарплате и страхование жизни", - цитирует пресс-служба заявление Олейника.

Как отмечается, на все это областной совет выделил соответствующее финансирование.

Кроме того, в Днепропетровской области на автомобильных дорогах появятся инфекционные посты, на которых при необходимости будут проводить экспресс-тест на коронавирус всем находящимся в автомобилях.

Теги: #зарплаты #украина #медперсонал #днепропетровская_область
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