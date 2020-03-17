Трамп не исключает введения ограничений на перемещения внутри США

В США возможно введение ограничений на внутренние поездки из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19), сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Это возможно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он введение ограничений на передвижения внутри страны.

По словам Трампа, введение такой меры зависит от того, "что будет дальше".

Тем, кто планирует поездки на отдых в ближайшие дни, Трамп рекомендовал оставаться дома. "Я бы сказал, наслаждайтесь своим домом. Я рекомендую им просто наслаждаться (времяпрепровождением - ИФ) в гостиной", - добавил он.

Накануне Трамп на брифинге в Белом доме призвал американцев следовать строгим правилам в борьбе со вспышкой нового коронавируса COVID-19.

"Я рекомендую всем американцам, в том числе молодым и здоровым, перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп более десяти человек, поездок без веских на то причин, походов в рестораны, бары и общественные места", - заявил президент.

"Если мы все примем такие меры, мы победим болезнь", - подчеркнул американский лидер.

Президент отметил, что такие меры могут продлиться до июля или августа. При этом в данный момент введения общенационального карантина не предусматривается, речь идет лишь о возможных отдельных очагах распространения.

Трамп отметил, что на данный момент в стране наблюдаются "обнадеживающие результаты" по борьбе с распространением нового коронавируса, указав на прогресс в разработке вакцины против вируса при участии американских экспертов.

По состоянию на 17 марта, в США зарегистрированы 5 тыс. 868 случаев заражения коронавирусом, из них 97 человек скончались. Между тем, 74 инфицированных выздоровели. На данный момент лечение проходят 5 тыс. 515 человек, сложное состояние отмечается у 12 пациентов.