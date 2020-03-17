Переговоры по Brexit отменяются из-за коронавируса - Даунинг-стрит

Запланированные на среду переговоры по будущим взаимоотношениям Великобритании и ЕС отменены, сообщило во вторник издание The Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"В свете последних рекомендаций в связи с коронавирусом, мы не будем формально проводить переговоры завтра в том же формате, как мы провели предыдущий раунд", - заявил представитель правительства.

Между тем, по данным Даунинг-стрит, Евросоюз и Великобритания обменяются черновыми вариантами соглашениями о свободной торговле, а также других соглашений "в ближайшем будущем, как и планировалось".

"Обе стороны остаются полностью приверженными переговорам, мы поддерживаем регулярные контакты с Европейской комиссией для того, чтобы рассмотреть альтернативные пути продолжения обсуждений, в том числе возможность проведения видеоконференций или телефонных конференций", - подчеркнул представитель правительства.

Кроме того, Даунинг-стрит отмечает, что "переходный период закончится 31 декабря 2020 года", поскольку это "предусмотрено законом Великобритании".

Переговоры должны были состояться 18-20 марта в Лондоне

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье ранее пообещал успешно завершить переговоры по будущим отношениям с Великобританий после Brexit, несмотря на коронавирус.

Великобритания ранее заявляла, что не намерена затягивать переговоры, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года, когда истечет срок переходного периода, наступившего после Brexit.