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19:01 17.03.2020

Переговоры по Brexit отменяются из-за коронавируса - Даунинг-стрит

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Переговоры по Brexit отменяются из-за коронавируса - Даунинг-стрит

Запланированные на среду переговоры по будущим взаимоотношениям Великобритании и ЕС отменены, сообщило во вторник издание The Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"В свете последних рекомендаций в связи с коронавирусом, мы не будем формально проводить переговоры завтра в том же формате, как мы провели предыдущий раунд", - заявил представитель правительства.

Между тем, по данным Даунинг-стрит, Евросоюз и Великобритания обменяются черновыми вариантами соглашениями о свободной торговле, а также других соглашений "в ближайшем будущем, как и планировалось".

"Обе стороны остаются полностью приверженными переговорам, мы поддерживаем регулярные контакты с Европейской комиссией для того, чтобы рассмотреть альтернативные пути продолжения обсуждений, в том числе возможность проведения видеоконференций или телефонных конференций", - подчеркнул представитель правительства.

Кроме того, Даунинг-стрит отмечает, что "переходный период закончится 31 декабря 2020 года", поскольку это "предусмотрено законом Великобритании".

Переговоры должны были состояться 18-20 марта в Лондоне

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье ранее пообещал успешно завершить переговоры по будущим отношениям с Великобританий после Brexit, несмотря на коронавирус.

Великобритания ранее заявляла, что не намерена затягивать переговоры, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года, когда истечет срок переходного периода, наступившего после Brexit.

Теги: #отмена #переговоры #brexit
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