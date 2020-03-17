Минюст рекомендует гражданам и нотариусам воздержаться от проведения нотариальных действий, но запрета нет - замминистра юстиции

Министерство юстиции рекомендует гражданам и нотариусам воздержаться от проведения сделок, однако отмечает, что запрета на проведения нотариальных действий в связи с карантином нет, сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

"Мы опубликовали разъяснительное письмо. Мы долго принимали решение, поскольку нотариат обеспечивает население услугами, которые большей частью нельзя отложить", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Замминистра сообщила, что Минюст рекомендовал нотариусам ограничить прием граждан во, избежание возможного скопления людей и для продолжения осуществления нотариальных действий, "которые жизненно необходимы".

По ее словам, такими действиями могут быть, в частности, действия, связанные с состоянием здоровья, с наследством и др.

Вместе с тем, Онищук подчеркнула, что исчерпывающего перечня безотлагательных действий нет.

"Я как человек, который 18 лет проработал нотариусом, могу сказать, что нотариальные действия большей частью не терпят отлагательств", - сказал она.

Заместитель министра отметила, что Минюст рекомендует нотариусам использовать онлайн-инструменты и средства связи, а также другие инструменты, которые позволят ограничить посещение нотариальных контор гражданами (например, установить у входа ящики для корреспонденции).

"Большинство частных нотариусов работают дистанционно, у них есть телефон, средства связи, которые позволяют общаться с людьми, рассматривать документы и готовить сделки онлайн", - пояснила она.

Онищук считает, что рекомендованные ограничения не создадут проблем с проведением нотариальных действий.

"Не думаю, что это будет проблемой для наших граждан, которые в случает всегда смогут найти частного нотариуса для осуществления необходимых нотариальных действий - в Украине 5,5 тыс. таких специалистов", - сказала она.

Вместе с этим замминистра подчеркнула, что проведение нотариальных действий в период карантина не будет являться основанием для их оспаривания.

"Запрета на совершение нотариальных действий в законе нет. Нотариус может подготовить все к сделке онлайн до того, как граждане придут (ее оформлять – ИФ). Проблемой в период карантина являются очереди и скопление людей, поэтому мы рекомендуем на этот период отложить свои дела", - сказал она.