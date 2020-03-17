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18:43 17.03.2020

ВСП признал создание конкурсной комиссии на занятие должности членов ВККС невозможным

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ВСП признал создание конкурсной комиссии на занятие должности членов ВККС невозможным

Высший совет правосудия признал невозможным создание конкурсной комиссии на занятие должности членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а конкурс, объявленный в декабре прошлого года, несостоявшимся.

"Высший совет правосудия принял решение относительно конкурса на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей... Признать невозможным создание конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности Высшей квалификационной комиссии судей Украины... Признать конкурс на занятие должности члена ВККСУ, объявленный в соответствии с решением ВСП от 12 декабря 2019 года не состоявшимся", - говорится в сообщении ВСП, размещённом в соцсети Facebook.

Агентству "Интерфакс-Украина" в ВСП уточнили, что основная причина невозможности формирования конкурсной комиссии заключается в том, что своих кандидатов в комиссию подал только совет судей Украины, а международные организации, из представителей которых должна также складываться комиссия, своих кандидатов не представили. Таким образом, по завершению срока 10 марта 2020 года комиссия сформирована не была.

"Ещё один важный момент - это решение Конституционного суда, по которому были признаны неконституционными отдельные положения закона в части формирования ВККСУ. Поэтому ВСП принял решение признать конкурс несостоявшимся и отменить все нормативные акты, принятые на основании уже отмененных Конституционным судом норм", - отметили в ВСП.

Теги: #впс #вккс #суд
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