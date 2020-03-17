Ярославский пообещал доставить в Харьков 200 тысяч тестов на Covid-19 – Кернес

Руководители Харькова и Харьковской области создали рабочую группу вместе с бизнесменом, президентом группы DCH Александром Ярославским, которая займется поиском внебюджетных средств на финансирование мероприятий по противодействию распространения острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

"Вместе с Александром Ярославским и главой Харьковской области объединились сегодня в рабочую группу. Ее цель – через внебюджетные деньги найти источники финансирования для борьбы с эпидемией коронавируса. В первую очередь, будем покупать для города и области аппараты искусственной вентиляции легких и тесты для выявления Covid-19", - написал городской голова Геннадий Кернес в своем Телеграм-канале.

Он сообщил также, что Ярославский пообещал привезти в Харьков 200 тыс. тестов для выявления Covid-19.