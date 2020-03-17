Шмыгаль обсудил с послами стран G7 планы нового Кабмина и работу в условиях коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил послами стран "Большой семерки" планы нового состава правительства и работу в условиях сложной ситуации в мире, которую вызвало распространение острого респираторного заболевания Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.

"Украина не будет сворачивать с пути реформ. В очередной раз об этом заявил, в этот раз на встрече с послами стран "Большой семерки". Плодотворно обсудили с нашими международными партнерами планы нового правительства и работу в условиях сложной ситуации в мире, которую вызвал коронавирус", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер отметил, что заверил послов в том, что, несмотря на нелегкие вызовы, команда нового правительства намерена и в дальнейшем проводить начатые реформы и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Мы решительно настроены повысить энергоэффективность и строить диалог с инвесторами", - добавил он.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что среди приоритетов правительства проведение эффективной приватизации.

"Послы стран "Большой семерки" выразили поддержку Украине и готовность к дальнейшему сотрудничеству", - говорится в сообщении.