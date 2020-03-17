Исполнять обязанности директора ГБР будет Александр Соколов

Исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований (ГБР) в связи с назначением руководителя ведомства Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором будет заместитель директора ГБР Александр Соколов.

Как сообщается на сайте ведомства, Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с ч.1 ст.10, п.2 ч.4 ст.10, ч.4 ст.12 закона "О Государственном бюро расследований".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский своими указами во вторник уволил Венедиктову с должности и.о. директора ГБР и назначил ее генеральным прокурором. Утром 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором.