В Вашингтоне и близлежащих штатах число заболевших коронавирусом выросло за сутки на 25%, два человека умерли

В столице США и в соседних штатах Мэриленд и Вирджиния зафиксировано уже 116 случаев заболевания коронавирусом, сообщили местные службы здравоохранения.

Рост за сутки составил почти 25%. Накануне в Вашингтоне, штатах Мэриленд и Вирджиния было выявлено 93 заболевших.

По данным местных служб здравоохранения, в Вашингтоне выявлено 22 заболевших, в штате Мэриленд - 42, в штате Вирджиния - 52. Двое из заболевших в Вирджинии в возрасте 70 лет умерли.

В Вашингтоне решением властей федерального округа Колумбия закрыты рестораны, бары, фитнес-клубы, спа- и массажные салоны, а также кинотеатры.

По последним данным, общее число подтвержденных заражений на территории США выросло до 4,6 тыс. Известно о 86 летальных исходах, сообщил телеканал CNN.