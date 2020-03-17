Офис Генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса в местах несвободы

Офис генерального прокурора обратился к премьер-министру и отметил необходимость разработать превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди лиц, к которым применены принудительные меры, связанные с ограничением свободы, а также персонала, контактирующего с ними.

"Вспышка опасной болезни в изолированной среде, осложненная процессом ее локализации, может привести к ее стремительному распространению и дальнейшему распространению. Речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, где сейчас содержится более 52 тыс. человек, но и изоляторы временного содержания Нацполиции, психиатрические учреждения МОЗ, дисбат и гауптвахты Минобороны, школы и училища социальной реабилитации Минобразования, а также пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы и тому подобное", - подчеркивают в Офисе генпрокуратуры.

В пресс-службе подчеркивают, что особое внимание в обращении было акцентировано на том, что заключенные принимают участие в следственных действиях и судебных заседаниях, подлежат этапированию (конвоированию), имеют право на свидания, в том числе со стороной защиты, получения передач и тому подобное. Кроме того, нельзя исключать проявления группового неповиновения и акций протеста в местах несвободы.

"Отдельно в письме отмечается целесообразность определения соответствующих изолированных мест с необходимым оборудованием и медицинскими средствами для отдельного размещения больных лиц такой категории, разработки безопасных маршрутов для пациентов и даже введение в рамках законодательства ограничительных мер в отношении посещения этих учреждений", - говорится в сообщении.