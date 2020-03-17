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16:19 17.03.2020

Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы без коронавируса

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Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы без коронавируса

Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы, где так и не выявлено ни одного случая заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник в эфире черногорского телевидения эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногории Игор Галич.

По его словам, накануне анализы были сделаны 10 людям, таким образом, общее число людей, прошедших через эту процедуру, достигло 98.

"Все вчерашние тесты также были отрицательными", - сказал Галич.

Он добавил, что под санитарным наблюдением в настоящий момент находятся 1068 людей, из которых за 438 наблюдает Институт общественного здравоохранения.

Теги: #коронавирус #черногория
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