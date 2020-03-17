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15:52 17.03.2020

В Днепропетровской области на обсервацию отправили 40 человек труппы оперного театра, еще трех участников проверяют на коронавирус - ОГА

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Трое участников труппы Днепропетровского академического театра оперы и балета после гастролей в Европе были госпитализированы для проверки на коронавирус, еще 40 человек коллектива находятся на обсервации на территории области, сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

"Сейчас трое участников труппы находятся в Городской клинической больнице №21 имени проф. Е.Г.Попковой Днепра. Обычное ли у них ОРВИ или COVID-19, обнаружит дальнейшее наблюдение и обследование", - отметил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Он добавил, что остальные 40 участников коллектива находятся в обсервации на территории области, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все они чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни.

Отмечается, что в Женеву (Швейцария) коллектив Днепропетровского академического театра оперы и балета выехал 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. В общем - 39 артистов и сотрудники сцены и 4 водителя.

Проехав через Польшу и Германию, 14 марта труппа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали. Позже у трех участников труппы обнаружили незначительное повышение температуры.

На данный момент подтвержденных случаев COVID-19 в Днепропетровской области нет.

Теги: #коронавирус #театр #днепр #обсервация
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