"Эпицентр К" не закрывает свои ТЦ, обещает направлять 1% от товарооборота на закупку медоборудования и средств защиты

Группа компаний "Эпицентр К" не закрывает свои торговые центры (ТЦ), обещает ежемесячно направлять государству 1% товарооборота на закупку медоборудования и средств защиты, а также передать 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы по всей Украине.

"Сеть "Эпицентр" направляет 1% оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты. Работая в штатном режиме, мы рассчитываем ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн... Мы передадим 100 аппаратов искусственной вентиляции легких больницам Киева, Киевской области и всех областных центров и крупных городов Украины", - указано в сообщении пресс-службы "Эпицентр К".

Компания также обеспечивают наличие в своих магазинах защитных масок, антисептиков, средств дезинфекции, медицинских устройств и базовых продуктов питания. Доставка товаров, заказанных онлайн, в центры выдачи в магазинах "Эпицентр" осуществляется бесплатно.

Кроме того, "Эпицентр" запустил доставку еды из точек общепита сети.

"Мы усилили наше онлайн-направление, чтобы обеспечить все онлайн-заказы из нашего интернет магазина. Товар, который покупают на нашем сайте, доставляется из распределительных центров, где его контакт с людьми минимальный. Каждый день работники распределительных центров выдачи товаров проходят жесткий санитарный контроль, каждые три часа дезинфицируются все помещения", - указано в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Эпицентр К" в связи с введением карантина в Украине приняла решение отменить все развлекательные мероприятия и закрыть детские площадки в ТЦ "Эпицентр" и "Новая линия".

Кроме того, усилен контроль состояния здоровья персонала, ежедневно измеряется температура сотрудников, а при наличии признаков болезни их направляют в лечебное учреждение.