В ближайшее время Харьковская область закупит 24 стационарных ИВЛ и 6 мобильных - Кучер

В ближайшее время для Харьковской областной клинической инфекционной больницы и детской клинической инфекционной больницы планируется закупить 24 аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

"Мы ожидаем покупки в течение 7-10 дней еще 24 новых аппаратов. Это аппараты высокого класса, которые были рекомендованы Минздравом", - сказал Кучер на брифинге во вторник.

По его словам, в эти сроки планируется закупить также 6 мобильных аппаратов ИВЛ. Сейчас, как сообщил Кучер, в медучреждниях области чуть более 130 аппаратов ИВЛ.

Ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщал, что в медучреждениях города есть 163 аппарата ИВЛ. В понедельник на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о выделении денег на покупку еще 5 аппаратов.