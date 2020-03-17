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15:31 17.03.2020

Рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств – юрист

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Верховная рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств, приведенных в законе "О торгово–промышленных палатах Украины", однако перечень форс-мажорных обстоятельств и до этого не являлся исчерпывающим, давая возможность признавать таковыми и иные обстоятельства, считает советник юридической компании Ader Haber Станислав Карпов.

"Важно понимать, что перечень форс-мажорных обстоятельств, приведенный в законе о торгово-промышленных палатах Украины, и раньше не являлся исчерпывающим, а следовательно, форс-мажорными могли быть признаны любые обстоятельства, которые отвечают критериям чрезвычайности и неотвратимости", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя принятые во вторник изменения в законодательство, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни Covid-19 (законопроект № 3220).

Карпов отметил, что, по мнению торгово-промышленной палаты Украины, "сам по себе карантин не является форс-мажорным обстоятельством". "Следовательно, форс-мажорными обстоятельствами могут быть признаны последствия введения карантина", - сказал юрист.

По его словам, четкое соответствие обстоятельств критериям чрезвычайности и неотвратимости, которые и ранее объективно делали невозможным выполнение обязательств, предусмотренных законодательством или договором, позволяло признавать некоторых обстоятельств форс-мажорными. Карпов в частности, отметил, что его компании удалось признать форс-мажорными обстоятельствами применения к налогоплательщику персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые были внедрены соответствующим указом президента Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом закон №3220 с поправками в Налоговый кодекс о поддержке налогоплательщиков на период проведения мер, направленных на предотвращение распространения короновирусного заболевания Covid-19, который, в частности, приравнивает карантин к форс-мажорным обстоятельствам.

Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 года, устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 18 мая 2020 года, а также продлевает до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Документ также позволяет не начислять и не уплачивать с 1 марта по 30 апреля 2020 года плату за землю, а также не уплачивать налог на недвижимость.

Закон также предусматривает удаленную работу для сотрудников, госслужащих и служащих местного самоуправления, позволяет изменять режим работы на предприятиях, в госорганах и учреждениях.

Он также запрещает привлекать к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за границу или не смогли обратиться в Государственную миграционную службу с заявлением о продолжении срока пребывания в Украине.

Согласно закону, правительство в двухнедельный срок должно установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим сотрудникам, которые заняты в работах, связанных с COVID-19, в размере 200% зарплаты.

Помимо этого, закон устанавливает админответственность, если человек самовольно оставил место обсервации и карантина, а также усиливает криминальную ответственность за нарушение санитарных правил и норм профилактики инфекционных заболеваний.

Теги: #форс_мажор #коронавирус #рада #юрист
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