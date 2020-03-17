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15:03 17.03.2020

В Украине ближайшие сутки потеплеет, в Киеве без осадков

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В Украине ближайшие сутки потеплеет, в Киеве без осадков

В ближайшие сутки с юго-запада Европы в Украину начнет перемещаться более теплая и сухая воздушная масса, поэтому температура будет повышаться, но ближайшая ночь в юго-восточной половине страны еще останется морозной.

Как сообщает Укргидрометцентр, на территории Украины 18 марта будет без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 2-8° мороза; днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью, утром местами возможен туман. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была 20,8° в 2012 году, самая низкая ночью -18,7° в 1898 году.

В четверг, 19 марта, также без осадков.

Ветер юго-западный, западный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 10-15° тепла; в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 13-18° ( в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 3-8°).

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15°.

Теги: #погода #весна #укргидрометцентр
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