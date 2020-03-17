Харьковская область рассчитывает на помощь Ярославского в покупке дополнительного оборудования

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер планирует вместе с городским головой Геннадием Кернесом во вторник днем встретиться и бизнесменом, президентом группы компаний DСН Александром Ярославским, чтобы обсудить его помощь во время проведения мероприятий по противодействию распространению COVID-19

"Мы встречаемся... с господином Ярославским и господином Кернесом и будем обсуждать вопрос необходимости закупки, насколько я понимаю, за средства Ярославского, дополнительного оборудования", - сказал Кучер на брифинге во вторник.

Он напомнил, что в понедельник вечером президент Владимир Зеленский встречался с представителями крупного бизнеса и просил их помочь регионам.

"Ярославский условно закреплен за Харьковским регионом, как вы знаете, он харьковчанин... Мы сейчас все эти вопросы будем обсуждать и рассчитываем – область рассчитывает - на его помощь. Цифра необходимого сейчас подсчитывается, будет ему сообщена", - сказал Кучер.