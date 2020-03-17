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14:37 17.03.2020

Ляшко: Мы не исключаем возможности продления карантина

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Ляшко: Мы не исключаем возможности продления карантина

Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования. Поэтому о возможности продления карантина Минздрав будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина",- сказал он.

"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины ",- добавил замминистра.

Теги: #ляшко #карантин #минздрав #коронавирус
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