Ляшко: контролировать количество людей в общественном транспорте будет водитель и правоохранители

Осуществлять контроль за количеством людей, которые одновременно пребывают в общественном транспорте, будет в первую очередь водитель, сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Относительно того, как будут контролировать максимальное количество людей, одновременно пребывающих в общественном транспорте: в первую очередь это обязанность водителя, в дальнейшем, если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию",- сказал он.

"С полицией проводится инструктаж – она готова ехать на каждый такой случай. Плюс в топ-местах посадки полиция обещает обеспечить патрульных, которые будут следить за правопорядком",- добавил замминистра.