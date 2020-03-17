В Луганской области закрыли все общественные заведения, работают только аптеки, банки, продуктовые магазины и АЗС - ОГА

В Луганской области приостановлена работа всех объектов общественного питания, торгово-развлекательных и спортивных центров, также ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"С сегодняшнего дня действует мое распоряжение относительно достаточно жестких ограничений в области. Мы принимаем меры для предотвращения распространения этой болезни на территории Луганской области. Результаты экспресс-тестов, которые уже проведены, являются негативными. Заболевших коронавирусом у нас нет. Однако мы и в дальнейшем должны заботиться о безопасности людей", - заявил глава ОГА Сергей Гайдай.

Так, Гайдай отметил, что в области закрываются все места общественного питания, а по желанию владельцев будет организована доставка еды.

"Подлежит закрытию уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве контролировать будут правоохранительные органы. Важно, что аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС будут работать и в дальнейшем", - подчеркнул глава ОГА.

Также в "Укрпочту" и "Нову Почту" будут направлены обращения об ограничении нахождения в помещениях не болей 3-4 посетителей одновременно. Кроме того, жители области от 65 лет будут находиться под регулярным наблюдением работников служб социальной защиты.

"К перевозчикам и предприятиям торговли, который будут поднимать цены в этот период, будут приняты меры согласно с украинским законодательством", - добавил Гайдай.