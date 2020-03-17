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14:07 17.03.2020

Украина рассматривает возможность вывоза украинских граждан из-за рубежа ж/д транспортом – министр инфраструктуры

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Украина рассматривает возможность вывоза украинских граждан из-за рубежа ж/д транспортом – министр инфраструктуры

Украина рассматривает возможность вывоза украинских граждан из-за рубежа железнодорожным транспортом, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Укрзализныця" и Мининфраструктуры в координации с Министерством иностранных дел. Мы работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, а и железнодорожным сообщением", - сказал он во время брифинга во вторник.

По его словам, в первую очередь это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши. Возможно, перечень будет дополнен.

Он добавил, что в настоящее время консульские службы собирают информацию через систему МИД "Друг".

Теги: #коронавирус #криклий #мининфраструктуры
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