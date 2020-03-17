В Испании за сутки зафиксировали почти 2 тыс. новых случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом за сутки в Испании возросло на 1,9 тыс. человек и составило почти 11,2 тыс. человек, сообщает во вторник газета "Паис".

"В Испании со вчерашнего дня зарегистрировано 1 тыс. 987 новых случаев, в целом 11 тыс. 178 случаев с начала кризиса", - заявил руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон.

Общее число умерших от последствий заражения составило 491 человека, за сутки скончались 182 человека.

Больше всего заболевших в регионе Мадрид - почти 5 тыс. человек, это 43% от всех случаев заражения, зафиксированных в Испании.