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13:24 17.03.2020

В Киеве грабители отобрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок

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В Киеве грабители отобрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок

Правоохранители в Киеве задержали группу злоумышленников, которые, угрожая оружием, забрали у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок, сообщает прокуратура столицы.

По информации пресс-службы прокуратуры, следователи и оперативники Святошинского райуправления установили и задержали группу лиц, которые 13 марта совершили вооруженное нападение на предпринимателей и завладели медицинскими масками в количестве 100 тысяч штук.

"По словам потерпевших, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленники представились сотрудниками СБУ и, угрожая оружием, заставили предпринимателей лечь на землю, погрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

"Правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении подозрения задержанным и избрании им меры пресечения.

Теги: #киев #маски #прокуратура #грабители
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